Прокуратура начала проверку по факту пробки на Крымском мосту

Прокуратура Краснодарского края намерена разобраться в причинах многокилометровой пробки перед Крымским мостом.

Надзорное ведомство проверит организации, ответственные за обеспечение безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, пишет «Интерфакс».

«Фактическое устранение нарушений федерального законодательства взято на контроль», отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Для определения причин возникновения пробок на пункте досмотра со стороны Краснодарского края на место выезжал заместитель прокурора края.

По информации управления ведомственной охраны Министерства транспорта России, причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом стало увеличение потока машин и «провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру».

По состоянию на утро 4 июля, пробка у въезда на Крымский мост сократилась до 4 километров. Время ожидания около двух часов. Пробка с обратной стороны всего 100 метров. Об сегодня утром сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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Ольга Сурикова