COVID-19

В Севастополе стабильно высокая заболеваемость коронавирусом

05-11-2021
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И смертность

В Севастополе по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

267 человек выписаны после выздоровления. 

Умерли 14 человек в возрасте от 50 до 94 лет. 

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 787 человек. 

В настоящий момент выздоровели 34 300 человек, 1 418 умерли. 

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. 

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». 

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 5 ноября сделали прививку от коронавируса 196 154 человека. Второй этап вакцинации прошли 162 605 жителей региона. 

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. 

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 5 ноября поступило 245 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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