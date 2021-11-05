В Севастополе стабильно высокая заболеваемость коронавирусом

И смертность

В Севастополе по состоянию на 5 ноября зарегистрировано 354 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

267 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 14 человек в возрасте от 50 до 94 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 787 человек.

В настоящий момент выздоровели 34 300 человек, 1 418 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 5 ноября сделали прививку от коронавируса 196 154 человека. Второй этап вакцинации прошли 162 605 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 5 ноября поступило 245 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.