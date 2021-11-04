Путин: Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь в Севастополе

Поздравление у памятника Примирению

Президент России Владимир Путине поздравил россиян с Днем народного единства, находясь в Севастополе, у мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны.

Путин подчеркнул, что День народного единства связан с главными ценностями, которые близки каждому, такие как любовь к Родине, уважение к своим предкам и стремление быть их достойными.

«День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России», — заявил Путин, добавив, что этот подвиг до сих пор поражает патриотическим порывом.

Глава государства отметил, что наш народ, благодаря сплоченности, достигал высот в экономике, науке, технологиях и культуре. Но были периоды, когда это единство «подтачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями, такими как революция 1917 года и запылавшая в результате неё новая, страшная «смута» – Гражданская война».

«В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее – так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь.

Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости», — заявил Путин в поздравительной речи.

По его мнению, мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что в России помнят и любя всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они не оказались, и что страна снова стала единой.

«Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа.

Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России! С Днём народного единства!», — пожелал глава Кремля.

Ольга Сурикова