Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию он предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит регионам сохранить более 200 млрд руб. ежегодно с 2025 года до 2028 года.

Президент подчеркнул, что эти деньги должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов.

«Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках национальных проектов»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.

Ольга Сурикова