Путин хочет увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин принял решение увеличить численность вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих, соответствующие изменения запланированы на 2023-2026 годы. Об этом заявил на совещании глава ведомства Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Как отмечается, при этом министр провел совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами вооруженных сил и командующими «в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции», пояснили в ведомстве.

С инициативой увеличить армию министр выступил на итоговом заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года. Тогда глава государства поддержал предложения Шойгу.

Ольга Сурикова