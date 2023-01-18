В заксобрании сравнили сегодняшнюю экономику Севастополя с ситуацией 41-го года

Глава комитета заксобрания Севастополя по экономике Евгений Дубовик сравнил сегодняшнюю ситуацию в городе с периодом 41-го года и предложил изучить советский опыт выхода из кризиса.

«Я специально запросил два документа (в СевГУ –ред.): научный труд, монография «Экономика Севастополя в годы Великой Отечественной войны». Интереснейшая вещь, мы сейчас с вами находимся примерно в том же состоянии, как Севастополь находился в 41-м году. Поэтому есть, чему научиться, есть на что посмотреть», — заявил Дубовик.

Парламентарий подчеркнул, что вопросами разработки концепции экономического развития Севастополя должны заниматься специалисты СевГУ.

«Как с научной точки зрения университет видит социально-экономическое развитие нашего города. Чтобы не в Чите, или где-то на периферии разрабатывались вопросы, связанные с Севастополем, а здесь на нашей земле, нашими учеными», — пояснил он.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pum24.ru