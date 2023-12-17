Путин посетил стенд Севастополя на ВДНХ

Президент России Владимир Путин сегодня посетил стенд Севастополя на ВДНХ, где сейчас проходит выставка «Россия», сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.

Президенту рассказали о достижениях Севастополя за эти годы, какие новые социальные и инфраструктурные объекты у нас появились благодаря его личной поддержке и помощи правительства России.

Например, в 2015 году благодаря федеральной поддержке в нашем регионе высадили 150 га виноградников, сегодня у нас уже более 2000 га молодых лоз. Кстати, зона «Терруар» за первый месяц проведения выставки стала одной из любимых у наших гостей.

Президенту рассказали и о «Неделе героев», которая сейчас проходит на площадке Севастополя — кстати, на днях 810-я бригада морской пехоты передала на выставку свой флаг с подписями бойцов.