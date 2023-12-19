ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ

В ходе внеочередного 35-го съезда партии ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ.

На съезде Севастополь представляли вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, депутат ЛДПР Андрей Куринов, глава волонтерской организации «Группировка С» Артем Дордуков.

«Севастопольское отделение ЛДПР полностью поддерживает кандидатуру Леонида Эдуардовича. Участие Леонида Слуцкого в жизни страны, в укреплении её позиций на мировой арене в нынешние непростые годы отмечено высокими государственными наградами. Севастополь с вами!» — заявил Илья Журавлев.