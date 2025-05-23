Как бороться с рекламой наркотиков на своих подъездах

После публикации нами жалобы жителей проспекта Ген. Острякова на засилье рекламы у них на районе запрещенных веществ в редакцию «Севкора» стали поступать сообщения и от жителей других микрорайонов с фото подобных граффити на их домах.

Действительно, сейчас одной из самых распространённых форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены домов, подъездов, просто на асфальт адресов сайтов, содержащих информацию об их продаже.

Расскажем, что стоит сделать при обнаружении на своем подъезде такого же граффити:

Следует обратиться в полицию или оставить информацию на сайте МВД.

Обратиться в свою Управляющую компанию для оперативного закрашивания подобных надписей. В ситуации с нежилыми зданиями все зависит от того, кто является их правообладателем.

Если у вас в доме есть камеры, видео с них также передайте в полицию для поиска лиц, которые оставляют эти граффити.

Ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков определена статьей 6.13 КоАП РФ и предусматривает различные виды наказания, в том числе серьезный штраф и арест на 15 суток.

Органы прокуратуры и Роскомнадзор в свою очередь блокируют сайты, на которых размещается реклама, пропаганда и продажа наркотиков. Однако сайты с подобным контентом появляются чуть ли не каждый день.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: полиция Севастополя