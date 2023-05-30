Дорогу от проспекта Победы к улице Горпищенко закроют на 5 месяцев

В Севастополе дорогу, соединяющую проспект Победы с улицей Горпищенко, перекроют более чем на пять месяцев для капремонта, сообщает пресс-служба дептранспорта.

Дорога будет перекрыта с 00.00 10 июня до 00.00 21 ноября на участке автомобильной дороги проспект Победы – ул. Горпищенко от конечной остановки общественного транспорта до дома № 57 на проспекте Победы напротив школы № 11.

Ограничения не коснутся транспортных средств оперативных и экстренных служб города, а также транспортных средств лиц, работающих в зоне действия введенных временных ограничений.

Дорога перекрывается на время проведения капитального ремонта дороги.

Ольга Сурикова