В Крыму мужчина с сыном застряли на внедорожнике в лесу

Спасатели МЧС оказали помощь в горах мужчине и его сыну.

Житель Крыма взял ребенка и поехал с ним кататься на внедорожнике по крымским горам. Но, находясь в Богатом ущелье Бахчисарайского района, застрял и не смогл выбраться.

Спасатели прибыли на место уже через два часа, нашли их и доставили в село Ходжа-Сала. Медицинская помощь не потребовалась.

В операции участвовали 5 человек и 1 машина от МЧС России.

Спасатели напоминают, что даже небольшой группе туристов нужно регистрироваться перед походом.

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Кристина Ветер