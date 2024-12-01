В Крыму мужчина с сыном застряли на внедорожнике в лесу

Спасатели МЧС оказали помощь в горах мужчине и его сыну.
Житель Крыма взял ребенка и поехал с ним кататься на внедорожнике по крымским горам. Но, находясь в Богатом ущелье Бахчисарайского района, застрял и не смогл выбраться.
Спасатели прибыли на место уже через два часа, нашли их и доставили в село Ходжа-Сала. Медицинская помощь не потребовалась.
В операции участвовали 5 человек и 1 машина от МЧС России.
Спасатели напоминают, что даже небольшой группе туристов нужно регистрироваться перед походом.
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Кристина Ветер