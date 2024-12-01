В Севастополе открылась новогодняя ярмарка-выставка

С 30 ноября по 31 декабря в торговом центре Муссон будет работать площадка, где мастера, умельцы предлагают свои изделия ручной работы.

«Севкор» побывал на открытии ярмарки. Глаза разбегаются, чего здесь только нет!

Представлена косметика ручной работы из натуральных природных материалов – мыло, свечи, бальзамы, сухие духи. Запах стоит невероятно приятный.

Можно выбрать украшения из стекла, бисера, натуральных камней.

Креативные подставки для телефонов, сделанные с помощью 3D принтера.

Красивейшие чехлы для документов, кошельки из кожи с необычными принтами.

Керамика, игрушки, сладости, декор для дома.

А также представлена выставка картин, которые украсят ваше пространство. Все картины доступны к приобретению.

Для детей на ярмарке проводят мастер-классы. Дети валяют игрушки из шерсти, плетут браслеты из бисера, рисуют. Есть даже мастер-класс по росписи карнавальной маски. А еще есть площадка, где желающим могут сделать аква-гримм.

Это то самое место, где можно приобрести подарки к Новому году и отлично провести время.

Ярмарка работает с 10.00 до 20.00 каждый день до 31 декабря.

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Кристина Ветер