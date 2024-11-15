Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара на пляже Омега

Сегодня утром произошло возгорание в неэксплуатируемом торговом павильоне на пляже Омега, сообщает прокуратура Севастополя.

Обошлось без пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. В настоящее время пожар локализован.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания в торговом павильоне, устанавливаются причины.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя, из горящего ларька на Омеге спасатели успели вынести газовые баллоны

«Из помещения вынесены 2 газовых и 1 кислородный баллон, их критического нагрева не допущено», — сообщили в МЧС Севастополя.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова