На Адмирала Октябрьского на сутки введут реверсивное движение 

На спуске Адмирала Октябрьского, где год назад рухнула подпорная стена, будут проводиться дополнительные геологические изыскания в рамках работ по восстановлению обрушившейся конструкции. Для этого 17 ноября в воскресенье будет перекрыта одна полоса движения и организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Реверсивное движение будет действовать с 10 до 18. Об этом журналистам сегодня сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

В качестве альтернативы сохраняется возможность проезда в центр города по улице 5-я Бастионная — Льва Толстова, а также по улице Частника — 6-я Бастионная.

К строительно-монтажным работам планируется приступить уже в начале следующего года. Аварийную стену передают с баланса горхоза в подвед Департамента транспорта.

К строительно-монтажным работам приступят в начале следующего года.

Напомним, что подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского рухнула после сильных дождей 25 ноября 2023 года. На проезжую часть упали камни и земля, обрушился аварийный участок стены. Ее обрушение стоило повышения тогдашнему и.о. вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову.

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