Прокуратура требует запретить 5 сайтов, на которых размещено видео с истязанием животных

Севастопольская прокуратура требует заблокировать сайты с видео, содержащими сцены жестокого обращения с животными.

Ведомством в ходе мониторинга выявлено 5 сайтов, на которых есть такие видео. Они находятся в свободном доступе, в том числе для детей, размещены видеозаписи избиения и истязания котов, собак и лошади в неустановленных местах неизвестными лицами.

«Пропаганда жестокого обращения с животными имеет негативные социальные последствия, может способствовать совершению преступлений и правонарушений, оказывает негативное влияние на психическое состояние и воспитание несовершеннолетних. Распространение таких видеоматериалов является незаконным», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой в Балаклавский районный направлено исковое заявление о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ограничении доступа к ней.

Иск прокурора удовлетворен.

Решение суда обращено к немедленному исполнению. Оно направлено в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке сайтов.

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Ольга Сурикова