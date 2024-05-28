Прокуратура требует убрать с книжных полок сборник «Вредные советы»

Прокуратура Красноярского края потребовала изъять из продажи книгу ироничных стихов «Вредные советы» Григория Остера из-за иллюстраций. Ведомство настаивает, что сопроводительные картинки содержат сцены жестокости и могут вызвать у детей чувство страха. Прокуратура намерена изъять книгу с прилавков магазинов и уничтожить весь тираж.

Напомним, «Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми. В книге даются шуточные рекомендации и советы «наоборот». Типичные «вредные советы» звучат так: «Если твой сосед по парте Стал источником заразы, Обними его — и в школу Две недели не придешь».

Анна Левина