ГИБДД вернули историческое название — ГАИ

В России Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) возвращается к историческому названию Госавтоинспекция (ГАИ). Это изменение было анонсировано руководителем Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилом Черниковым.

Госавтоинспекция была создана в середине 1930-х годов, а в конце 1990-х была переименована в ГИБДД. Однако, в начале 2000-х президент Владимир Путин издал указ, согласно которому обе аббревиатуры, ГИБДД и ГАИ, считались равнозначными.

В 2010-х годах предлагалось переименовать ГИБДД в рамках реформы, но это изменение не было реализовано.

Анна Левина