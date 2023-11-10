Путин посетил в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент Владимир Путин по возвращении из Казахстана посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путина сопровождали в штабе министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

«Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении Кремля.

На видео, которое распространяет телеграм-канал «кремлевского пула», Путину показывают мотовездеход. На следующем кадре — информационный стенд с описанием машины. Согласно табличке, вездеход американо-китайской марки Aodes «предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях».

При этом на сайте официального дистрибьютора Aodes в России говорится, что автомобиль, который продемонстрировали президенту, рекомендуется использовать охотникам, фермерам и работникам лесного хозяйства.

Фото: Кремль, видео: RIA_Kremlinpool / Telegram