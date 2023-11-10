В Крыму привлекли к административной ответственности уже больше 500 ждунов

Также заведены десятки уголовных дел на таких лиц за оправдание нацизма и за дискредитацию армии РФ

Об этом сообщил общественный активист, автор Telegram-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.

«И конечно же, ждем громких дел по госизмене, потому что наши ждуны скоро с такими статьями окажутся», – отметил Талипов.

Он считает, что такое количество выявляемых ждунов – это в первую очередь заслуга крымских правоохранителей. Общественник напомнил, что ждунов не меньше и в других регионах России, но там ниже активность правоохранителей.

«Показатель по количеству дел в Крыму говорит о том, что наши правоохранители лучше работают. Люди часто пишут нам: «А где бы нам взять такого товарища майора?». А товарищ майор – это собирательный образ правоохранителя, который четко выполняет свою работу», – пояснил Александр Талипов.

Напомним, охранник детского сада № 36 Юрий Волошин задержан за дискредитацию вооруженных сил России.