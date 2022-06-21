После удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» пропавшими без вести остаются 7 человек

Поиски продолжаются

Власти Крыма заявляют, что после удара по буровым установкам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех сотрудников. Поиски еще семи человек продолжаются. Об этом Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Крючков.

По данным ТАСС, которые ссылаются на источники в экстренных службах, семь человек остаются пропавшими без вести после удара.

Как уже сообщалось, в момент удара ракетой ВСУ на платформах находились 109 человек. Ведутся поиски семи рабочих. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Сурикова