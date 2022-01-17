Быть ли Крещенским морозам в Севастополе?

Всю неделю будет сильный ветер

В Севастополе сегодня, 17 января, облачно. Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.

Завтра, 18 января, на Крещение облачно. Ночью небольшой дождь, днем мокрый снег.

Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +2…+4°, с понижением к вечеру до 0°.

Вечером на дорогах гололедица.

В среду, 19 января, ночью и днем небольшой снег.

Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-3°.

На дорогах гололедица.

В четверг, 20 января, ожидается уже +6°, дождь в течение дня и сильный ветер 15-17 м/с.

В пятницу, 22 января, ветренная погода сохранится, но температура воздуха поднимется до +8°, из осадков —дождь со снегом.

На выходных температура начнет понижаться до +1-+3° днем, и -1° ночью. В субботу синоптики обещают дождь со снегом, а в воскресенье —без осадков.

Ольга Сурикова

Фото: Артем Глущенко