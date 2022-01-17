Быть ли Крещенским морозам в Севастополе?

Всю неделю будет сильный ветер
В Севастополе сегодня, 17 января, облачно. Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +6…+8°.
Завтра, 18 января, на Крещение облачно. Ночью небольшой дождь, днем мокрый снег.
Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью и днем +2…+4°, с понижением к вечеру до 0°.
Вечером на дорогах гололедица.
В среду, 19 января, ночью и днем небольшой снег.
Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-3°.
На дорогах гололедица.
В четверг, 20 января, ожидается уже +6°, дождь в течение дня и сильный ветер 15-17 м/с.
В пятницу, 22 января, ветренная погода сохранится, но температура воздуха поднимется до +8°, из осадков —дождь со снегом.
На выходных температура начнет понижаться до +1-+3° днем, и -1° ночью. В субботу синоптики обещают дождь со снегом, а в воскресенье —без осадков.
Ольга Сурикова
Фото: Артем Глущенко