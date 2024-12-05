Прокуратура Севастополя проверила, на какой стадии готовность сквера у Центрального рынка

Сегодня замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Севастополя Алесь Павловский и другие работники прокуратуры с выездом на место проверили исполнение госконтракта по благоустройству сквера у Центрального рынка.

Контракт заключен в июле 2024 года между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Монтаж-Строй». Стоимость работ составляет почти 8 млн рублей.

Установлено, что в настоящее время работы по контракту завершены, ведется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию, сообщили в надзорном ведомстве.

При этом подрядчику указали на необходимость сдачи объекта при условии его четкого соответствия условиям госконтракта. Заказчику рекомендовано обеспечить строгий контроль качества и полноты выполненных работ.

Напомнил, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение завершить все работы по благоустройство новых скверов до 1 ноября и передавать их содержание только одному «хозяину»

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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