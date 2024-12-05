В США обсуждается происхождение вируса COVID-19, и в этом контексте подкомитет по пандемии Палаты представителей Конгресса обнародовал доклад, который указывает на возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане, Китай.

В Уханьском институте вирусологии (WIV) проводились эксперименты по усилению функций вирусов, включая коронавирусы, что могло привести к несанкционированной утечке. Утечка произошла из-за халатности сотрудников, которые игнорировали правила биологической безопасности.

В докладе утверждается, что в WIV часто нарушались правила биологической безопасности, что могло способствовать заражению «нулевого пациента».

Подчеркивается, что эксперименты по генетическим модификациям патогенов финансировались американскими налогоплательщиками через различные организации, включая EcoHealth Alliance и Национальные институты здоровья.

В докладе также отмечается, что введение локдаунов усугубило ситуацию и может иметь серьезные долгосрочные последствия для экономики и человеческого капитала.

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Кристина Ветер