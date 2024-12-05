Экс-глава Крымского управления Ростехнадзора получил взятку в виде элитной квартиры в Гурзуфе

Бывший глава Крымского управления Ростехнадзора осужден за получение взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф.

Учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент Крымского Ростехнадзора с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». В ответ чиновник потребовал за решение вопроса двухуровневую квартиру в указанном доме, которую он самостоятельно выбрал и зарегистрировал на свою тещу.

Схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального ФСБ России. Теперь на квартиру наложен арест. Вымогателю назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в размере 11,5 млн рублей.

Арестованная следствием квартира обращена в доход государства.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города