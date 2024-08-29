Прокуратура Севастополя помогает пенсионерке судиться с соседями из-за постоянных потопов в квартире

Пожилая жительница Севастополя, которая постоянно затапливали соседи, вынуждена была обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство защитило в суде ее права.

Установлено, что в течение 2023 года квартиру 76-летней женщины на 4-м этаже 12-этажного дома по ул. Степаняна неоднократно затапливали соседи. Соответствующий акт о периодических заливах жилого помещения составила УК. Течь происходила из-за халатного обращения с водой в квартире на этаж выше. У пенсионерки на стенах появились разводы, потеки и пятна на потолке, стенах, откосах, отслаивание обоев и штукатурки. Женщина получила заключение экспертной организации, согласно которому стоимость восстановительного ремонта составляет 215 тыс. рублей.

Пенсионерка предложила соседям добровольно возместить ущерб, но те отказались. Теперь им придется выплачивать деньги по решению суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Ольга Сурикова