Под Феодосией сгорело 150 га из-за разведенного костра в лесу

Причиной лесного пожара под Феодосией в урочище Тебе-Оба, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.

«Основная версия — неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве», — заявил И.Скуртул.

Замначальника МЧС уточнил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара.

Напомним, пожар начался 25 августа. Порядка 100 человек были эвакуировали из СНТ «Рассвет». И только к утру 28 августа возгорание локализовали на площади 150 га.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС Крыма