День знаний в Херсонесе!

Музей-заповедник приглашает школьников и их родителей отметить «День знаний в древнем городе»! 1 сентября с 10:00 до 13:00 в Херсонесе Таврическом пройдет праздничная программа с мастер-классами «К школе готов!», творческими подарками и сладкими угощениями!

Ребятам предложат в технике макраме изготовить закладки для учебников, смастерить брелки для ключей в виде красочных домиков, расписать имбирные пряники и создать керамические сувениры!

В 11:00 в Византийском дворике запланирована детская развлекательная программа — выступление творческих коллективов и розыгрыш призов!

В 10:00 и 12:00 пройдут две праздничные интерактивные экскурсии «Возвращение в древний Херсонес». Запись на экскурсии по телефону +7 918 950-69-16.

Посетить музей-заповедник в День знаний можно только по билетам! Для жителей Севастополя вход бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.