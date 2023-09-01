Стали известны выводы прокуратуры Севастополя по проверке лагеря «Алькадар»

Прокуратура Севастополя обнародовала итоги проверки в детском оздоровительном лагере «Алькадар».

Надзорное ведомство отреагировало на публикации в соцсетях и СМИ, в которых родители пожаловались на нарушения санитарных норм и правил в лагере и заболевании отдыхавшего там ребенка.

Установлено, что в августе 2023 года в приемное отделение ГБУЗС «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» обратился мальчик 2015 года рождения с сыпью. Ему поставлен диагноз, назначено лечение. В госпитализации ребенок не нуждался.

«В соответствии с нормативными актами Росстата диагноз не входит в перечень заболеваний, сведения о которых подаются в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, мероприятия в очаге не проводятся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Вместе с тем, прокуратурой проверены условия отдыха и оздоровления в детском лагере. Установлено, что несколько сотрудников не прошли своевременно периодические медицинские осмотры. Также выявлены дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории лагеря, отсутствие москитных сеток на некоторых окнах, нарушения при организации работы пищеблока, ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности и факт трудоустройства несовершеннолетнего с излишней для его возраста продолжительностью рабочего времени.

Прокуратура внесла директору ООО ПКФ «Ларанд ЛТД», организующего работу детского оздоровительного лагеря «Алькадар», представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в детском оздоровительном лагере «Алькадар».

Ольга Сурикова