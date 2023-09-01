На что севастопольцы жаловались на этой неделе

Жители Севастополя за прошлую неделю – с 21 по 27 августа – написали в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» чуть более двух тысяч обращений к органам власти, сообщили в пресс-службе правительства.

Из них 1 433 в социальных сетях, 609 – на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», уточнили в Центре управления регионом.

Самая популярная тема – благоустройство, ей посвящено 343 сообщения.

Также беспокойство горожан вызвала свалка на улице Серафимовича. Вскоре свалку убрали.

Также севастопольцы рассказали о проблемной дороге напротив дома на улице Киевской, 8.

«Местные говорят, что месяца три назад газовщики что-то делали и так и оставили всё. А немного ранее в этом месте сделали новую дорогу, включая тротуары. Всё было красиво», – написала жительница города в социальных сетях.

Вопрос решили в департаменте городского хозяйства – участок уже отремонтировали.

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной с деятельностью органов власти, можно на их официальных страницах во ВКонтакте, Одноклассниках или Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

Ольга Сурикова