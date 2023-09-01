В Севастополе служебный пес разыскал гранату в школе

Как уже сообщалось, единые учения состоялись накануне в школах, колледжах и техникумах по всей России. Отрабатывался алгоритм действий при обнаружении взрывного устройства.

Служебный пес севастопольского ОМОН «Беркут» разыскал гранату в школе, которую по легенде учений пронесли на объект террористы.

Комплексные учение на объекте образования Севастополя провели Росгвардия, полиция и МЧС.

В ходе мероприятий на практике были отработаны различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств для повышения безопасности в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Росгвардии Севастополя