Прокуратура Севастополя нашла нарушения при выделении гранта бизнесу в сфере туризма

Прокуратура Севастополя проверила исполнение законодательства при оказании субъектам предпринимательской деятельности государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Прокуратура Севастополя проверила исполнение законодательства при оказании субъектам предпринимательской деятельности государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Установлено, что Управлением туризма в августе-октябре 2024 года предоставлены гранты для развития инфраструктуры туризма трем предпринимателям. Деньги получены на создание познавательно-развлекательных объектов на территории Севастополя. При этом, вопреки установленным требованиям, они не имели в пользовании земельных участков.

За такие нарушения прокуратура внесла в адрес Управления представление об устранении нарушений закона.

Также в отношении и.о. начальника Управления возбуждено дело об административном правонарушений за нарушение условий предоставления гранта. Размер штрафа составил 15 тыс рублей. Пять сотрудников, которые входили в состав конкурсной комиссии, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова