В Севастополе установят камеры видеонаблюдения в популярных скверах

В Севастополе стартует установка камер видеонаблюдения в общественных пространствах. Работы проводятся в рамках контракта № 101 Гк-25, заключенного 10 июня 2025 года между ГБУ «Парки и скверы» и компанией ООО «Конкорд». Стоимость проекта составляет 3,91 млн рублей.

Где появятся камеры:

Сквер Севастопольских курсантов — 32 камеры, стоимость работ: 2,65 млн рублей

Площадь Нахимова — 4 камеры, 566,4 тыс. рублей

Сквер у гостиницы «Украина» — 4 камеры, 696,8 тыс. рублей

Согласно условиям контракта, монтаж и настройка оборудования завершатся до 1 сентября 2025 года. Установка и подключение камер будет выполнена за счет подрядчика, включая доставку и пусконаладочные работы.

Системы обеспечат круглосуточное видеонаблюдение с возможностью хранения архива в течение 30 дней. Цель — повысить безопасность на популярных прогулочных территориях.

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