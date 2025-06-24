В Севастополе в этом году отремонтируют 100 дорог и один мост

При этом уже отремонтировали 75% дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — 76 дорог уже с обновленным асфальтовым покрытием.

Всего в этом году планируем отремонтировать 101 объект — это 100 дорог и один мост через речку Черную в Инкермане.

Работы, как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ведутся опережающими темпами. Так, «Севдорстрой» вышел на ремонт Орлиновской улицы в Гончарном. Необходимость проведения ремонта дороги была определена по результатам плановой диагностики. Протяженность автомобильной дороги — 300 метров. По контракту работы должны закончить в ноябре 2025 года, однако фактически — ремонт закончится до конца лета.

Также указано, что если вас интересует именно ваша дорога, то посмотрите список тех, которые вошли в перечень внутриквартальных подъездных дорог к жилым массивам — а их более 200 — на главной странице официального сайта Правительства Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя