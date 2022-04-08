Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о вымогательстве полицейским взятки

Прокурор Севастополя Максим Жук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в покушении на получение взятки через посредника в крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2021 года, будучи заместителем начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю, злоумышленник пытался получить взятку в размере 2 тыс. долларов США, что на тот момент составляло более 150 тыс. рублей, за прекращение оперативных мероприятий.

Как сообщают в пресс-службе городской прокуратуры, посредником выступил адвокат. По поручению обвиняемого он сообщил женщине, в отношении которой проводились мероприятия, о возможности их прекращения за взятку. При этом, с учетом своего вознаграждения, он озвучил ей сумму в размере 7 тыс. долларов США.

Адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и ОРЧ СБ УМВД России по Севастополю при получении денег, часть которых он собирался передать в качестве взятки.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел проведено ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На денежные средства, ювелирные изделия, наручные часы, компьютерную технику и иное имущество обвиняемого на общую сумму более 400 тыс. рублей наложен арест.

С утвержденным прокурором города обвинительным заключением уголовное дело направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту смерти женщины, которую избил ее сожитель.

Дмитрий Островский