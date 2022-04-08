ЦБ снизил ключевую ставку до 17 %

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 20 до 17%.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — сообщила пресс-служба Банка России.

Решение повысить ставку до 20% регулятор принял 28 февраля, оно было внеплановым. До этого ставка составляла 9,5%. Решение было принято после нескольких раундов жестких санкций против России, в том числе против крупнейших банков и золотовалютных резервов за рубежом.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, объявил о введении санкций против пяти российских банков, и трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко

В число банков, попавших под санкции, вошли: Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк.

Дмитрий Островский