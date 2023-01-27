В Севастополе ребенок провалился в люк

В сквере имени Ивана Голубца рядом с пересечением одноименной улицы с улицей Кожанова маленький мальчик провалился в люк. Трагедии удалось избежать только по счастливой случайности.

Ребенок, примерно, 4 лет наступил на незакрепленную крышку и провалился в колодец. Его отец тут же вытащил плачущего сына. К счастью, люк оказался не слишком глубоким. Очевидцы рассказали, что мальчик получил ушибы, ссадины и сильный испуг, однако скорую помощь родители решили не вызывать, пишет ForPost.

Сразу же после этого происшествия одному из прохожих чуть не пришлось спасать свою собаку, которая встала на крышку передними лапами и едва не провалилась вниз.

Через некоторое время злополучный люк был огорожен сигнальной лентой, а еще позже болтающуюся крышку заменили бетонной. Но кто является балансодержателем данного колодца изданию пока не удалось выяснить.

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Ольга Сурикова