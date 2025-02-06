Непогода в Крыму: перекрытые дороги и обесточенные населённые пункты

В Крыму бушует непогода. Сильный ветер повредил линии электропередач в некоторых районах полуострова. Обесточены несколько сёл в Джанкойском, Симферопольском районе. Несколько населенных пунктов в районе Алушты также остались без света. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». На некоторых дорогах в черте городов пробки и ДТП.

На нескольких дорогах ввели временное ограничение для проезда:

— Белогорск — Феодосия от с.Грушевка до г.Старый Крым;

— Алушта — Судак — Феодосия от г.Судак до поворота на с.Краснокаменка;

— Грушевка — Судак от с.Переваловка до с.Лесное.