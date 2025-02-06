Непогода в Крыму: перекрытые дороги и обесточенные населённые пункты

В Крыму бушует непогода. Сильный ветер повредил линии электропередач в некоторых районах полуострова. Обесточены несколько сёл в Джанкойском, Симферопольском районе. Несколько населенных пунктов в районе Алушты также остались без света. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». На некоторых дорогах в черте городов пробки и ДТП.
На нескольких дорогах ввели временное ограничение для проезда:
— Белогорск — Феодосия от с.Грушевка до г.Старый Крым;
— Алушта — Судак — Феодосия от г.Судак до поворота на с.Краснокаменка;
— Грушевка — Судак от с.Переваловка до с.Лесное.
— Алушта — Судак — Феодосия от г.Судак до поворота на с.Краснокаменка;
— Грушевка — Судак от с.Переваловка до с.Лесное.
В Минтрансе Крыма просят водителей быть внимательными и осторожными, по возможности на время непогоды отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.
В Севастополе ситуация полегче. Но ветер усиливается. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
МЧС предупреждает о непогоде и на 7 февраля.
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Евгения Павлова