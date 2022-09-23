Минобороны назвало специалистов, которые не подпадут под мобилизацию

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении ведомства.