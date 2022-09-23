Минобороны назвало специалистов, которые не подпадут под мобилизацию

Минобороны опубликовало список высокотехнологичных отраслей, сотрудников которых не будут призывать в рамках частичной мобилизации.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — говорится в сообщении ведомства.
И далее идет перечень граждан, которых освободят от частичной мобилизации
- аккредитованных организаций, работающих в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;
- российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
- системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующие в производстве и распространении продукции СМИ;
- организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Подчеркивается, что основанием для освобождения от призыва по частичной мобилизации будут считаться списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
Ольга Сурикова