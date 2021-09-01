Власть

Прокуратура считает, что Севреестр затягивает ввод в эксплуатацию много квартирного дома

01-09-2021
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Дом в высокой степени готовности
В Севастополе многоквартирный дом на улице Маринеско, 8А, до сих пор не вводится в эксплуатацию из-за нарушений, которые допускает Севреестр. Должностные лица государственного органа незаконно приостановили регистрацию права ЖСК «Проспект» на земельный участок.
 
Прокуратура Севастополя после обращений жильцов провела проверку законности решений Севреестра при рассмотрении вопроса госрегистрации прав в отношении земельного участка по ул. Маринеско, д. 8 А.

«Установлено, что должностными лицами Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя по непредусмотренному законом основанию приостановлена регистрация права обсуживающего кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Проспект» на указанный земельный участок. Такое решение препятствует вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, в строительство которого инвестированы средства более 50 граждан», — информирует пресс-служба прокуратуры города.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений закона начальнику Севреестра.

Данный дом включен в утвержденный прокуратурой и правительством перечень «проблемных» многоквартирных домов, в связи с неоднократным нарушением сроков исполнения договорных обязательств перед пайщиками со стороны застройщика ЖСК «Проспект».

Здесь застройщик проводил «двойные» продажи помещений в доме. Сейчас расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Правительство оказывает содействие в вопросах технологического присоединения дома.

Ольга Сурикова

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