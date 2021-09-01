Прокуратура считает, что Севреестр затягивает ввод в эксплуатацию много квартирного дома

«Установлено, что должностными лицами Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя по непредусмотренному законом основанию приостановлена регистрация права обсуживающего кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Проспект» на указанный земельный участок. Такое решение препятствует вводу в эксплуатацию многоквартирного дома, в строительство которого инвестированы средства более 50 граждан», — информирует пресс-служба прокуратуры города.

Ведомство внесло представление об устранении нарушений закона начальнику Севреестра.

Данный дом включен в утвержденный прокуратурой и правительством перечень «проблемных» многоквартирных домов, в связи с неоднократным нарушением сроков исполнения договорных обязательств перед пайщиками со стороны застройщика ЖСК «Проспект».

Здесь застройщик проводил «двойные» продажи помещений в доме. Сейчас расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Правительство оказывает содействие в вопросах технологического присоединения дома.

Ольга Сурикова