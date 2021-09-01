Происшествия

Женщина приговорена к исправительным работам за неуплату алиментов

01-09-2021
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Она уже должна более 250 тысячи рублей
 
В Севастополе женщина признана виновной в невыплате алиментов своим трем детям, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 
На жительницу города 1977 года рождения в 2010 году судом возложена обязанность выплачивать алименты на содержание двух своих сыновей и дочери, переданных под опеку бабушке. В настоящее время двое сыновей достигли совершеннолетия, а дочь 2005 года рождения по-прежнему нуждается в содержании.

«Мать длительное время уклонялась от уплаты алиментов, за что уже привлекалась к административной ответственности. Мер к официальному трудоустройству женщина не предпринимала и иной материальной помощи на ребенка не оказывала. Таким образом, в период с июля 2020 года по май 2021 года образовалась задолженность по алиментам в размере более 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Гагаринский районный суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием в доход государства в размере 5 %.

Напомним, ранее севастополец попал в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери.

Ольга Сурикова

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