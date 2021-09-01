Коронавирус радует севастопольцев снижением роста заболеваемости

Снижается и смертность

В Севастополе по состоянию на 1 сентября зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

255 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 333 человека.

В настоящий момент выздоровели 24 750 человек, 1022 умерли.

Под наблюдением находится 728 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 1 сентября сделали прививку от коронавируса 130 895 человек. Второй этап вакцинации прошли 120 036 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 1 сентября поступило более 168 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.