COVID-19

Коронавирус радует севастопольцев снижением роста заболеваемости

01-09-2021
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Снижается и смертность

В Севастополе по состоянию на 1 сентября зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

255 человек выписаны после выздоровления. 

Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года. 

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 333 человека. 

В настоящий момент выздоровели 24 750 человек, 1022 умерли. 

Под наблюдением находится 728 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. 

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты  пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и  сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади  Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин»  и «SeaMall». 

В Севастополе на утро 1 сентября сделали прививку от коронавируса 130 895 человек. Второй этап вакцинации прошли 120 036 жителей региона. 

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. 

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 1 сентября поступило более 168 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом  режиме. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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