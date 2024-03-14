Избирком Севастополя предупредил жителей о новом виде мошенничества

Накануне голосования мошенники под видом «работников избирательной комиссии» отправляют жителям регионов смс, письма по электронной почте, сообщения в мессенджеры, звонят по телефону.

Под предлогом уточнения персональных данных они предлагают ответить на вопросы, заполнить анкету, участвовать в опросе по ссылкам, направляют в фейковые чат-боты.

Подчеркивается, что цель этих схем — получить актуальные персональные данные граждан, чтобы использовать их как для фишинговых (зараженных вирусом) рассылок, так и для доступа к банковским счетам.

В избиркоме напомнили, что сотрудники избирательных комиссий не запрашивают по телефону ни паспортные данные избирателя, ни какие-либо еще личные сведения о нем, включая банковские реквизиты.

Также не рекомендуется переходить по ссылкам из подозрительных писем, смс и сообщений в мессенджеры, и подключаться к незнакомым чат-ботам.

Ольга Сурикова