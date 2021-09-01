Прокуратура нашла виноватых в действиях подростков, прикуривших от Вечного огня

Ранее сообщалось, что личности их были установлены, им грозят штрафы, позже Следком завел уголовное дело. Двое из нарушителей – студенты колледжа, третий учится в общеобразовательной школе.

«Студенты колледжа ранее в поле зрения учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не попадали, на профилактических учетах не состояли. Сведениями о наличии у них вредных привычек должностные лица образовательного учреждения не располагали. Подростки какой-либо внеурочной или иной досуговой деятельностью со стороны колледжа не охвачены, работа со стороны психолога в отношении них не проводилась», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При этом учащийся школы за свою низкую успеваемость и нарушение дисциплины в прошлом учебном году дважды обсуждался на школьном Совете профилактики. Данная воспитательная работа никак не сказалась на поведении подростка, и на внутришкольный учет он поставлен не был.

«Информация о нем для организации комплексной работы в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не направлялась», — добавили в прокуратуре.

При этом ведомство указывает, что учреждения образования летом никак не обеспечили молодых парней и девушку трудовой и досуговой деятельностью.

«Вследствие упущений в проводимой с подростками воспитательной работе 29 августа 2021 года ими совершены антиобщественные действия», — считает надзорное ведомство.

Результаты прокурорской проверки свидетельствуют о ненадлежащей организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны должностных лиц школы и колледжа, добавили в прокуратуре.

В связи с этим директорам образовательных учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Ольга Сурикова