Прокуратура нагрянула с проверкой в горбольницу № 1

Поводом для визита надзорного органа стала жалоба в соцсетях на «ненадлежащие условия пребывания в городской больнице». Проверка проводится с привлечением специалистов Межрегионального управления Роспотребнадзора по региону.

В публикациях сообщалось, что в терапевтическом отделении ГБУЗ С «Городская больница №1 им Н.И. Пирогова» не принимаются достаточные меры по дезинфекции и дезинсекции, не работает душ, сообщили в ведомстве.

Прокуратура даст оценку полноты исполнения в медицинском учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ольга Сурикова