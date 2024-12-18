Прокуратура доказала в суде вину двух мужчин, которые убили севастопольца

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, 34 и 42 лет, по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Установлено, что отец одного из осужденных проживал с сожительницей и ее 37-летним сыном на ул. Адмирала Азарова. У осужденного сложилось неприязненное отношение к сводному брату, потому что тот, по его мнению, некорректно вел себя по отношению к своей матери. Мужчина решил «воспитать» его физической силой.

В конце ноября 2021 года вместе со своим товарищем он пришел к потерпевшему домой. Вместе они избили его в квартире, затем надели наручники, вывезли в лесистую местность в районе мыса Фиолент, нанесли еще несколько ударов и оставили там. В общей сложности потерпевшему было нанесено 19 ударов кулаками и ногами по разным частям тела, от которых он впоследствии скончался на месте преступления.

Полиция драчунов задержала. Балаклавский районный суд назначил виновным 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Анна Левина