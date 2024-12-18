Экс-директор Севастопольского театра оперы и балета Сергей Полунин собрался покинуть Россию

В своем telegram-канале он написал: «Душа не на месте. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня Домом на многие годы. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все что мне нужно и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку. Спасибо всем кто со мной работал и помогал. А главное я встретил Елену и мы сыграли свадьбу в России ❤ и у нас тут Родился младший сын Эра».

Сергей Полунин родился в Херсоне, учился в Киевском хореографическом училище, а с 2003 года жил в Лондоне, где поступил в труппу Лондонского Королевского балета. В 2017 году получил гражданство Сербии, в 2018-м – России.

Напомним, что Сергей Полунин просил личную охрану, сообщая о слежке за ним, а также об угрозе для него и для членов его семьи. Он рассказал, что будет вынужден уехать из страны ради безопасности и даже записывал видеообращение, в котором просил о помощи. В августе этого года Сергей Полунин покинул пост ректора академии хореографии в Севастополе. Также вместо Сергея Полунина руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета стал заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина