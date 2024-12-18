ДКР — 45 лет

ДКР — 45. На сцене Дворца культуры рыбаков прошел праздничный концерт, посвященный 45-летию учреждения «Дорогой воспоминаний к новым свершениям».

В рамках концерта сотрудники, участники творческих коллективов и зрители вспомнили яркие моменты из жизни Дворца: как строили здание и как собирали массивные люстры. Они выполнены из сульфидного опала, который имитирует струи воды. Все стеклянные детали были изготовлены авторами вручную на заводе » Красный Май», мастера которого создавали кремлевские звезды.

Дворец был не только местом досуга, где устраивались дискотеки, в нем рождались семьи, проводились свадьбы рыбаков и нарекали именами малышей.

Хореографический ансамбль «Атлантика» даже снимался в одном из выпусков телепередачи «Спокойной ночи малыши». Съемки проходили на Минной стенки на фоне большого противолодочного корабля «Керчь».

Старшее поколение поделится воспоминаниями через видеоролики, а новое поколение артистов показали трогательные концертные номера.

Фото Анны Корниловой

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина