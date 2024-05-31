С 1 июня меняется режим работы Херсонеса Таврического

С 1 июня по 31 августа музей-заповедник переходит на летний режим работы:

Территория Херсонеса Таврического будет открыта с 9:00 до 21:00;

Вход посетителей будет осуществляться только через Западную входную группу до 20:00. С 2 июня по 30 июня Восточная входная группа музея-заповедника и касса у него будут закрыты из-за проведения ремонтных работ на улице Древней.

Время работы сувенирного магазина ‒ с 09:00 до 20:00;

Время работы туалетов ‒ с 09:00 до 21:00.

Посетить экспозиционные и выставочные залы музея-заповедника можно будет с 09:00 до 19:00.

Санитарные дни:

— в Античной экспозиции – последний вторник каждого месяца (каждый понедельник с 09:00 до 14:00 осуществляется санитарная уборка);

— в Византийской экспозиции – последний понедельник каждого месяца (уборка осуществляется каждый понедельник с 14:00 до 19:00).

Выходной день в залах временных выставок зданий Античной и Византийской экспозиций – понедельник.

Для желающих посетить храм Семи Священномучеников Херсонесских вход в музей-заповедник открыт в соответствии с расписанием богослужений. Ознакомиться с ним можно на сайте Свято-Владимирского Херсонесского монастыря.

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Фото Анны Корниловой

Анна Левина