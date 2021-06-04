Горхоз ни при чем: В траве по пояс виноваты муниципалитеты

Они же вместе с управляшками виновны в падающих деревьях

Ответственность за некошеную траву в Севастополе несут муниципалитеты, ГБУ «Парки и скверы» и управляющие компании.

Об этом сегодня сообщил глава горхоза Евгений Горлов.

«С 1 апреля все районы нашего города обслуживают свою территорию самостоятельно за исключением парков, которые обслуживают парки и скверы. За покос и содержание зеленых насаждений у нас отвечает муниципальные округи», — пояснил чиновник.

Он добавил, что за аварийные деревья на общественных территориях отвечают муниципальные округа либо ГБУ «Парки и скверы».

«В рамках мероприятий по содержанию и эксплуатации многоквартирных жилых домов – это зона ответственности управляющих компаний. Форма у них собственности разная – есть государственные 9 управляющих компаний, есть частные, в том числе ТСЖ. Здесь и содержание зеленых насаждений, клонирование и снос деревьев, — продолжил он. — У нас сегодня случай, где деревья обрушаются, падают – это зона ответственности управляющих компаний. Если управляющая компания проводит обследование и выявляет зеленое насаждение либо аварийное, нужно провести кронирование или снос общим собранием собственников принимается это решение».

Напомним, в конце апреля Горлов заявил, что во всех парках и скверах трава покошена.

Также он пожаловался в полицию на подростков, которые устроили инсталляцию из урн в парке Победы.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Сурикова