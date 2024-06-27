В Севастополе на ремонт крыши на улице Симонок, 55, выделено более 33 млн рублей

Правительство Севастополя на последнем заседании приняло решение о выделении на ремонт крыши на улице Симонок, 55, более 33 млн рублей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что этот дом стал ярким показателем украинского наследия и какого качества строились дома.

Глава города отметил, что дом 2007 года постройки.

«У меня было ощущение, что это какой-то наш ветхий аварийный дом из советских времен. Но это фактически ущерб от такого прекрасного в кавычках государства как Украина. Это дом 2007 года. То есть люди купили квартиры в доме, где фактически крыша была построена с значительными дефектами, что привело к проседанию плит. И фактически мы, десятую часть дома по стоимости сейчас будем за счет бюджета Севастополя приводить в порядок», — заявил Развожаев.

Он поручил сделать реестр жилых домов и разместить его на сайте правительства Севастополя, где гарантировано можно покупать квартиры.

Напомним, прокуратура Севастополя проверяет исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома дома № 55 на ул. Симонок. Следком в свою очередь, завел уголовное дело.

Ольга Сурикова

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